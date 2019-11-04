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Kaçak güme avcısına bin 531 Lira idari para cezası

Kastamonu’da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10.

Kastamonu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünce yakalanan yasadışı güme avcısına bin 531 lira idari yaptırım uygulandı.


Kastamonu'nun Kurucaören mevkiinde DKMP Kastamonu Av Koruma ve Kontrol Ekiplerince gerçekleştirilen koruma kontrol faaliyetleri esnasında karaca bek avı yapan şahıs tespit edildi. Yoncalık alanı gözetlemek maksadıyla yaptığı güme üzerinde bek avına hazırlanırken yakalanan şahsın avcılık belgesi olmadığı ve silahında takoz bulundurmadığı İl Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Silahına el konulan şahsın yapmış olduğu güme, ilgili personelce imha edilirken, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince şahsa bin 531 lira idari yaptırım uygulandı.


Ayrıca gün içerisinde İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Ekiplerince gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kaçak bıldırcın avında kullanılan aküye bağlı iki ses cihazı ve bir el projektörü ele geçirildi.

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