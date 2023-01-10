İhlas Haber Ajansı

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Kaçak kazı yapan 8 define avcısına suçüstü baskın

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde F.S., 0.A., F.Y., M.A.K., H.P., F.D., S.P. ve M.K. isimli şahısların izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Hareket geçen ekipler tarafından şüpheli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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