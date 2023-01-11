İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçak kazı yapan define avcılarına suçüstü baskın: 5 gözaltı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde define bulmak isteyen C.P., S.Ş., S.D., Y.Ş. ve N.P. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, şahıslar suçüstü yakalandı.


Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.