Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü: 3 gözaltı

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen oğerasyonda R.V., M.A., R.A. define bulmak için kazı yaparken suçüstü yakalandı. KŞahıslarun kazı yaptığı alanda ele geçirilen aletlere ise el konuldu. Olayla ilgili R.V., M.A., R.A. gözaltına alındı.