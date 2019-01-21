Kadın girişimcilerle bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş:

Kastamonu Belediyesi tarafından kadınların ekonomide söz sahibi olmalar için kurulan Sarı Konak Kadın Girişimciler Kooperatifinin üyeleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kadın kooperatiflerle birlikte Kastamonu'da birçok şey üreteceklerine inandıklarını söyledi.

Kastamonu'da yeni kurulan Sarı Konak Kadın Girişimciler Kooperatifinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kastamonu Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kadın kooperatifi ile Kastamonu'da birçok şey üreteceklerini belirtti. Babaş, “Şuanda üye sayımız 50, bunu daha fazla arttıracağız. İlçelerimizle beraber yaklaşık bin üye beklentimiz var. Girişimci hanımların, bu projeyi anladıkça, daha fazla katılım olacağını düşünüyorum. Mikro kredi bazında da çalışmalarımız devam ediyor. Bizde belediye olarak yaklaşık 110 bin lira değerindeki krediyi hanımlara verdik. Hanımları hem maddi, hem de manevi olarak destekliyoruz. Burada önemli olan şehrimizde yaşayan kadınları, üretime teşvik edebilmek” dedi.

“Genç annelerimize psikoloji ve çocuk eğitimi dersleri verilecek”

Genç annelere psikoloji ve çocuk eğitimi dersleri de verileceğini sözlerine ekleyen Başkan Babaş, “Biz gittiğimiz her yerde yöresel ürünlerimizi ikram ve hediye ederek, gönül bağı kuruyoruz. İnsanlar hayran kalıyor. İnsanlarla gönül bağı kurmak için, zanaatlarımız; yemeklerimiz, gastronomimiz çok uygun. Bir diğer projemiz ise İnovasyon kampları', bu kamplarda çok güzel şeyler yapacağız. Bunları yaparken, işin uzmanlarını şehrimize getireceğiz. Uzmanlar bize, hangi ürünlerin, nasıl inovasyona tabii tutulacağını anlatacak. Bir diğer projemiz ise ‘Genç Anne' projemiz; günümüzde ihtiyacımız olan projelerden birisi de bu. Bu proje kapsamında, genç annelerimize psikoloji ve çocuk eğitimi dersleri verilecek. Bu hizmete çok ihtiyacı olanlar var. İlk kez anne olan kadınlara, birilerinin destek vermesi çok önemli. Biz Genç Anne projesiyle bu desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Yapacağımız çok iş var”

Birçok alanda yapılacak işlerin olduğunu belirten Belediye Başkanı Babaş, “Özellikle annelerimize ve kadınlarımıza yönelik ‘Her sabah spordayız' projemiz olacak. Zaten bunu kısmen uyguluyoruz. Kuzeykent'te spor alanımız var. 400 tane bayanımız hocalarımız eşliğinde spor yapıyor. Biz her mahallede bunu uygulamayı planladık. Mahalle evlerini tamamının altyapısını bunun üzerine kuruyoruz. Orada annelere, gençlere, çocuklara, yaşlılara hizmetlerin verilebileceği yerler haline getireceğiz. Yapılması gereken çok işler var. Hüma Hatun Konağımızda kadınlarımız o kadar güzel şeyler üretiyorlar ki. Bizim bunu yaygınlaştırmamız lazım. Bu projeleri hızlı bir şekilde yaygınlaştıracağız. İstanbul, Ankara, İzmir'de alanlar oluşturacağız. Orada da ürütülen ürünleri teşhir edip, satacağız. Kadınlar kooperatif üzerinden de yöresel ürünlerimizi sunacağız. Ürettiğiniz ürünlerin pazarını internet üzerinden sağlamak lazım. Bunları Kadınlar Kooperatifi üzerinden internet üzerinden sergileyeceğiz. Yapacağımız çok iş var. Bunu başarabilirsek, kadın üreticilerimiz bundan ciddi manada faydalanacaklar” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kadın girişimcilere kooperatif hakkında bilgi verildi.