Kadınlar, kendi ördükleri şapkalarla kortej yürüyüşüne katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen “Kendi emeğin şapkanla yürü” sloganıyla kadınlar, kendi ördükleri şapkalarla Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabını kutladı.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 97'inci yıl etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu'da kutlamalar devam ediyor. Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen kortej yürüyüşünde Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KATSO) desteklediği projeyle kadınlar kendi ördükleri şapkalarla yürüdü.

TOBB Kastamonu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Halime Nilgün Şener'in “Kendi emeğin şapkanla yürü” sloganıyla başlattığı şapka atölye çalışmalarında Sarı Konak Kadın Kooperatifinde örgü atölyesinde şapkalar örüldü. Atölyede kadınlar tarafından örülen şapkalara Kastamonu Sanat Kadın Kooperatifinde baskı atölyesinde baskı yapıldı. Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı etkinlikleri için hazırlanan şapkalarla kadınlar, kortej yürüyüşüne katılarak yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan TOBB Kastamonu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Halime Nilgün Şener, “23 Ağustos'ta kortej yürüyüşüne kadınlarımız ördükleri ve diktikleri şapkalarıyla katılarak üretken kadın olmanın heyecanını yaşadık. Bu yüzden projeye verdikleri katkılardan dolayı kadın kooperatiflerine, her projelerine katılarak ve tüm kadın projelerine destek veren Sayın Bahar Çakır hanıma, Sayın Rahime Yurt hanıma ve tüm katılımcılara emeği geçen KATSO çalışanlarına projelerinde kendilerini destekleyen KATSO Başkanı Sayın Oğuz Fındıkoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.