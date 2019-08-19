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Kadınlar, piknik alanlarını temizledi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde piknikçilerin kirlettiği ve çöplerin atıldığı alanları kadınlar temizledi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde piknikçilerin kirlettiği ve çöplerin atıldığı alanları kadınlar temizledi.


Cide ilçesine bağlı Kuşku köyünde ikamet eden kadınlar, yaz tatili boyunca ilçeye gelen vatandaşların ve piknikçilerin attığı çöplerle kirlenen alanları temizledi. Kamelyaları temizleyen kadınlar, buraları süpürdükten sonra ormanlık alanda çöp topladı. Kadınlar, topladıkları çöpleri bir alanda biriktirerek konteynerlere attı. Kuşçu köyünde ikamet eden kadınlar, çevrenin temiz tutulması gerektiğini belirterek, “Bu alanları herkes kullanıyor. Buralara herkes gelip piknik yapıyor. Biz, nasıl geldiğimizde etrafı temiz bulmak istiyorsak piknik yaptıktan sonra bizlerde bu alanları temiz bırakmamız gerekiyor. Ama her taraf çöp içerisinde, herkes yediğini içtiğini çöpe atacakken ormana atmış. Vatandaşlarımızdan biraz daha duyarlı olmalarını ve temiz olmalarını istiyoruz” dedi.

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