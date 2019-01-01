Kamyon garajından oto teyp çalıp kayıplara karıştılar

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kamyon garajına giren hırsızlar, oto teyplerini çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre Taşköprü ilçe merkezinde yılbaşı gecesini fırsat bilen hızsız ya da hırsızlar, kamyon garajına girdi. Burada kapılarını açabildikleri 6 araca giren hırsızlar, kamyonların oto teybini alarak kayıplara karıştı. Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerinde geniş çaplı araştırma ve parmak izi incelemesi yaptı. Olaya karışan hızsız ya da hızsızlar, emniyet güçleri tarafından aranmasına başlandı.