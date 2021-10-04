İhlas Haber Ajansı

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Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

Kastamonu’da Daday-Karaağaç köyü yolunda kamyonet ile kamyon çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da Daday-Karaağaç köyü yolunda kamyonet ile kamyon çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday'ın Karaağaç köyü yolunda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucunda kamyonette bulunan Serkan P. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minibüs şoförü Serkan P., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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