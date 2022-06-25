Kamyon kasasında vatandaşları tiyatroyla buluşturdular

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kamyon Tiyatrosu" etkinliği çerçevesinde vatandaşlar tiyatro oyunu izledi.

Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyunu Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kamyon Tiyatrosu" etkinliğinde vatandaşlarla buluşturuldu. Kamyon kasasında sergilenen tiyatro gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özlem Lale'nin kaleme aldığı, Sabri Özmener'in yönettiği oyun, büyük beğeni topladı.