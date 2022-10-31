İhlas Haber Ajansı

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’da kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüsnü T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen, Opel marka otomobil ile Mikail B. yönetimindeki Ford marka kamyonet, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Mikail B. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Mikail B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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