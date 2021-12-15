İhlas Haber Ajansı

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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kastamonu´nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BT 5230 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.


Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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