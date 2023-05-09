Kapasitesini arttırmak isteyen fabrikaya ruhsat vermeyen OSB'ye tepkiler sürüyor

Kastamonu'da üretim kapasiteni genişletmek için yaklaşık 40 milyon TL yatırımla inşa ettiği yeni fabrikaya, OSB yönetimi tarafından ruhsat verilmemesine tepkiler sürüyor. Fabrikanın açılmasını isteyen STK üyeleri ve işçiler, ruhsat verilmeyen fabrikanın önünde nöbet tutmaya başladı.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde, metal makineler, teknoloji ürünleri üreterek yurtdışına ihraç eden bir mühendislik firması, üretim kapasitesini genişletmek için 40 milyon TL'lik yatırımla OSB içerisinde satın aldığı arsada yeni bir fabrika inşa etti. İnşa çalışmalarının tamamlanmasının ardından üretime geçmek isteyen firmanın ruhsatı, çeşitli gerekçelerle OSB yönetimi tarafından verilmedi. Yapılan yatırımın, ruhsat verilmeyerek engellemeye çalışıldığını söyleyen işçiler ve STK temsilcileri ise fabrika önünde nöbet tutmaya başladı. İşçilere destek vermek amacıyla boş kalan fabrikanın duvarlarına pankart asan Kastamonu Kalkındırma Derneği, aynı zamanda fabrikanın yakınında kurulan nöbet çadırında da işçilerle birlikte nöbet tutmaya başladı.

“Kendi keyifleri için insanları mağdur edip Kastamonu'nun önünü tıkayanların keyfi yaklaşımı karşısındayız”

Fabrika önünde açıklama yapan Kastamonu Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Civelekoğlu, "Malumunuz olduğu üzere dernek olarak yola çıktığımızda sözlerimizden biri de Kastamonu'nun geleceğini kendinden menkul bilen rahatları, rahatsız etmekti. Bu minvalde geçtiğimiz günlerde, buraya toplanmamıza sebep olan konuyu kıymetli basınımız vasıtasıyla kamuoyuna taşımıştık” dedi.

Kastamonu'nun geleceği için fabrika önünde toplandıklarını belirten Civelekoğlu, “Bize inanan ve destekleyen tüm dostlarımız bilsinler ki, bizler Kastamonu'nun geleceği için varız. Biz Kastamonu'nun tarafındayız. Biz mağdurların tarafındayız. Bugün firma mağdur edilmiştir. Onun için onların tarafındayız. Yarın başka bir konuda Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi mağdur olur, onun tarafında oluruz. Ama bugün firma, Kastamonu için yatırım mücadelesi veriyor. Bu isim yarın başka bir isim olur. Ama ne olursa olsun biz, Kastamonu'nun tarafında olanlarla aynı saftayız, aynı taraftayız. Kastamonu'nun gelişmesini engelleyen, makamları babalarının tapulu malı gören, kendi keyifleri için insanları mağdur edip Kastamonu'nun önünü tıkayıp bir imza atmaktan dahi imtina eden ismi ne olursa olsun, her keyfi yaklaşımında karşısındayız” diye konuştu.

Açıklamanın ardından Kastamonu Kalkındırma Derneği üyeleri, firma yetkilileri ve işçilerle birlikte alana yerleştirdikleri konteynerde nöbet tutmaya başladı.

Öte yandan, OSB yönetimi tarafından konunun gündeme gelmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada ise çalışma ruhsatı alma ve istihdama uygun şartların oluşmamış olduğu, kapasite raporunda ve taahhütlerinde belirtilen hiçbir makinenin yerinde olmadığı tespit edilmesi sebebiyle ruhsatın verilmediği belirtilmişti.