İhlas Haber Ajansı

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Kar suları, Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan 4 köprüyü yıktı

Kastamonu ile Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar suları sebebiyle yıkıldı.

Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar suları sebebiyle yıkıldı.


Kastamonu'da hava sıcaklıklarının aniden artması ile kar suları birçok ilçede tahribata sebep oldu. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde de Akçay üzerinde bulunan 4 köprü kar suları sebebiyle zarar gördü. Köprülerin kullanılamaz hale gelmesi ile Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10'dan fazla köye ulaşım sağlanamıyor.


Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki köprülerin birçoğu. 6 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen selde yıkılmıştı. Kar suları sebebiyle yıkılan bazı köprülerin ise 6 Ekim 2021 tarihindeki sel felaketinin ardından yapılan geçici köprüler olduğu öğrenildi.

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