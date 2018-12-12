Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Ekipler, kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü yolda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde ve iç kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Cide-Kastamonu karayolu Dağlı Geçidinde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait kar küreme araçları, yolları açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kar küreme çalışmalarının devam ettiği Cide-Kastamonu karayolu üzerinde Cide 154. Karayolları Şefi Metin Esenyel'de ekiplerinde başında görev aldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise, karda gitmekte büyük güçlük çekti. Kar nedeniyle şarampolde bulunan bir cip, uzun uğraşlarına rağmen ana yola çıkamadı.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, özellikle Dağlı Geçidinde kar yağışının devam edeceğini ve olası donlara karşı vatandaşları ve sürücüleri uyardı.