Kar yağışı sebebiyle şarampole kayan aracı, jandarma ve polis ekipleri iterek kurtardı

Kastamonu-Cide karayolu Dağlı mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle kar lastiği olmayan ve zincir kullanmayan araçların geçişine izin verilmezken şarampole kayan bir araç ise jandarma ve polis ekipleri tarafından itilerek kurtarıldı

Kastamonu-Cide karayolu Dağlı mevkiinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerine doğru etkisini giderek arttıran kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı sonrası Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu-Cide karayolunda araçları durdurarak zincir ve kar lastiği denetiminde bulundu. Zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi. Ekipler, sürücüleri karlı yolda daha dikkatli olmaları için uyardı.

Kar yağışı sebebiyle yoldan çıkan bir araç, şarampole sürüklendi. Şarampolde kara saplanan aracın imdadına ise jandarma ve polis ekipleri yetişti. Jandarma ve polis ekipleri, kara saplanan aracı bulunduğu yerden iterek kurtardı. Kara saplanan aracı kurtarılan Recep Kılıç, jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti.