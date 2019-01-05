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Kar yağmaya başladı, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülke geneline yaptığı duyurunun ardından Kastamonu şehir merkezinde kar yağışı başlarken, yağan kar altında vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.


Ülke genelinde etkili olmaya başlayan karlı hava Kastamonu şehir merkezinde de akşam saatlerinde yağmaya başladı. Kar yağışının lapa lapa yağdığı bölgelerden biri olan Karaçomak Deresi'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.


Karaçomak Deresinin bulunduğu Cumhuriyet Caddesinde kar yağışına denk gelen Kastamonulu vatandaşlar telefonlarıyla fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkaran bir vatandaş, “Kesinlikle çocuk için çok iyi oldu. Zaten soruyordu ne zaman kar yağacak diye. Sonunda muradına erdi. Kar altında fotoğraf çektirdik” dedi.


Veysel Tot adlı vatandaş ise, “Özlediğimiz bir kar tabii ki. Çocukluğumuzu yaşıyoruz kar yağdığı zaman. Her sene her ayrı bir tadı oluyor” şeklinde konuştu.


Kar yağışı şehir merkezinde de aralıkla yağmaya devam etti.

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