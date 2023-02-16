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Kara teslim olan Kastamonu'da tuzlama çalışmaları sürdürüyor

Kastamonu Belediyesi tuzlama ve buz çözücü solüsyon çalışmalarını gece boyu sürdürdüKastamonu’da dün gece saatlerinde yağan kar, etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kastamonu Belediyesi tuzlama ve buz çözücü solüsyon çalışmalarını gece boyu sürdürdü


Kastamonu'da dün gece saatlerinde yağan kar, etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan şehir Belediye görevlileri tarafından ulaşımı olumsuz etkilememesi ve trafiğe çıkacak sürücüler için yolda oluşabilecek buzlanma neticesinde ana güzergahlar, ara sokaklarda tuzlama çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti.


Görevliler çalışmalarını yüksek kesimlerde sürdürüyor.

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