İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karadeniz'de 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 5 metreye ulaşan dalgalar sahili dövdü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 5 metreye ulaşan dalgalar sahili dövdü.


Karadeniz'de sonbahar mevsimine girilmesi ile birlikte dalgalar etkili olmaya başladı. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde de boyu 5 metreyi aşan dalgalar, sahili dövdü. Dalgalarla birlikte sahilde bulunan yola kadar sıçrayan sular, yoldan geçen vatandaşları ıslattı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, daha önce dalgalar sebebiyle sahilde bulunan yapıların zarar gördüğünü söyleyerek, önlem alınmasını istedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.