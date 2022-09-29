Karadeniz'de palamut bolluğu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknesi ile avlanmak için denize açılan balıkçı, 2 bin adet palamutla döndü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçılık yapan Bektaş Derin 2 bin adet palamut avladı. Kasa kasa palamutla limana dönen balıkçı Bektaş Derin, Karadeniz'de bu yıl palamut bolluğunun yaşandığını söyledi. Av sezonunun bu şekilde devam etmesini beklediklerini söyleyen Derin, “Bektaş Derin adlı teknem ile bereketli bir gün yaşadık. 2 bin adet palamutla limana geldik. Balıkçı arkadaşlarımız ile birlikte sezona hava şartları sebebiyle biraz sıkıntılı başladık. Yeni yeni Karadeniz bize bereketli günleri göstermeye başladı. Tüm tekne sahibi arkadaşlarımın da sezonu bol ve bereketli geçirmesini diliyorum” dedi.