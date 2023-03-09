Karadeniz'de yük gemisinden düşen vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

Rusya'dan İstanbul'a kuru yük taşıyan gemiden denize düşen Türk vatandaşını bulmak için başlatılan arama çalışmaları 2'inci gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan İstanbul'a yük taşıyan Panama bandıralı gemi, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında seyir halindeyken gemi çalışanlarından, Türk vatandaşı Y.T. denize düştü. Bir süre sonra durumu fark eden diğer gemi çalışanları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi.

Dün başlatılan çalışmalarda Y.T.'ye ait herhangi bir ize rastlanılamadı. Çalışmalar ikinci gününde de devam ediyor. Kastamonu'nun Cide ilçesinin 6 mil açıklarında devam eden çalışmalara helikopterle destek veriliyor.