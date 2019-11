Karadeniz'e kıyısı olan 16 şehir, çevre temizliği yapacak

“Chıldren Of The Same Sea (Aynı Denizin Çocukları)” etwinning projesi kapsamında Karadeniz'i kıyısı olan 16 şehir, Kasım ayı içerisinde çevre temizliği yapacak.

Proje ortaklarından hem Kastamonu'yu hem de Taşköprü ilçesini temsilen katılacak olan Bahri Alp Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı ziyaret etti. Ziyarette öğretmen ve öğrenciler, “Chıldren Of The Same Sea (Aynı Denizin Çocukları)” etwinning projesine Kastamonu ve Taşköprü'yü temsilen ortak olduklarını söyledi.

Karadeniz'deki çevre kirliliği, sosyal-kültürel yapıya dikkat çekmek, kültürel değerleri kazandırmak ve yöresel ürünlerin tanıtımını yapmak için yürütülen projeye Türkiye'den Karadeniz'e kıyısı olan 16 şehir ve Ukrayna, Gürcistan ile Romanya'da ortak oldu. Bu proje kapsamında Kasım ayı içerisinde öğrenciler ve öğretmenler, Karadeniz'de kıyı temizliği yapacak.

Bu kapsamda gerçekleşen ziyarette öğrenciler, proje hakkında Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a bilgi verdi.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Başkan Çatal'a teşekkür ziyareti

Taşköprü Atatürk İlkokulu öğrencileri, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Ceren Özdemir ve Elanaz Tekeci, Başkan Çatal'a okulları için yaptığı çalışmaları ve eğitime verdiği desteklerinden dolayı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Başkan Çatal, “Geleceğimizin teminatı olan Atatürk İlkokulu öğrencilerimizden Ceren Özdemir ve Elanaz Tekeci'ye hediyelerinden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, derslerinde başarılar dilerim” dedi.