Karakalem resimle hayata tutunan engelli genç ilk sergisini açtı

Kastamonu'da karakalem çalışmaları sayesinde hayata tutunan yüzde 89 zihinsel engelli genç, ilk resim sergisini açtı.

Kastamonu'da yaşayan 24 yaşındaki Barış Tokmakoğlu adlı engelli genç, 6 yaşında evine giderken görerek etkilendiği ve annesinin telkinleriyle başladığı karakalem çizimlerini hızla geliştirerek kendi sergisini açmanın mutluluğunu yaşadı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde eserlerini Kastamonu Belediye Başkanlığında sergileyen Tokmaklıoğlu'nun eserleri büyük beğeni topladı. Serginin açılışına Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesinde katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Ailesi Barış ile çok ilgilendiler. Onun hayata tutunmasında önemli rol oynadılar. Engelli kelimesini pek kullanmak istemiyorum. Ben insana insan diye bakıyorum. Fiziki şekillerine göre insanları değerlendirmiyoruz. Hepimiz de birer engelli adayıyız. Engelli kardeşlerimizle yaşamayı öğrenelim, öğretelim. Biz hem kent dokusunda hem de mimaride engelliler için ulaşabilir bir kent haline getirmek zorundayız. Her türlü faaliyetlerde derneklerimizi görüyorum. Gerçekten bu çalışmalara gönül vermişler. Herkes bu konuya eğilmeli ve bu konuda destek vermelidir. Bugün engelliler için istihdam konusunda da çalışmalar yapılıyor. Onların çalışma hayatına katılmaları da öngörülüyor. Biz hiçbir zaman kötü örnekleri emsal görmüyoruz, iyi insanlarımızı örnek alıyor ve gösteriyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra protokol sergiyi gezerek eserleri inceledi.