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Karantina altındaki şahıs rahatsızlanınca hayatını kaybetti

Kastamonu’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde Devrekani ilçesine bağlı Alçılar köyü karantina altına alınmıştı. Karantina altındaki köyde ikamet eden 64 yaşındaki Yılmaz Kesler, rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kesler, hayatını kaybetti. Kesler, güvenlik önlemleri altında köyünde aile kabristanlığına defnedildi.

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