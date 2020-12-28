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Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bankaya para çekmeye gelen şahsın yapılan HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bankaya para çekmeye gelen şahsın yapılan HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, şahıs hakkında cezai işlem yaparak zorunlu karantinaya aldı.


Edinilen bilgiye göre, Cide'de ikamet eden Muzaffer D., bir bankaya para çekmek için gitti. Bankada sıra beklediği esnada güvenlik görevlisi tarafından yapılan HES kodu sorgulamasında Muzaffer D'nin Covid-19 şüphelisi olduğu ve karantinayı ihlal ederek bankaya geldiği belirlendi. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine Muzaffer D., cezai işlem uygulanarak zorunlu karantinaya alındı.

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