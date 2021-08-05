Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı

Kastamonu'da banka şubesine para çekmeye gelen vatandaşın, güvenlik görevlisince yapılan HES kodu sorgulamasında risk gurubunda olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan bir banka şubesine gelen B.Y.'nin bankaya girerken, banka güvenlik görevlisince HES kodu sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda B.Y.'nin risk gurubunda olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği ortaya çıktı. Banka güvenlik görevlisince durum polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bankaya gelen sağlık ekipleri, risk gurubunda olan B.Y.'yi karantinaya alınması için KYK yurtlarına götürdü.

KYK yurdunda karantinaya alınan B.Y.'nin korona virüs testi pozitif çıkan bir hasta ile temaslı olduğu öğrenildi.