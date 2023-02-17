Karda mahsur kalan hasta AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Akçabel köyünde kar yağışı sebebiyle yolun kapalı olmasından ötürü rahatsızlanan hasta, AFAD ekiplerinin kar üstü paletli aracıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu Doğanyurt ilçesi Akçabel köyünde ikamet eden, solunum yetmezliği bulunan hasta; köy yolunun ulaşıma kapalı olmasından dolayı mahsur kaldı. Bunun üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar sonrası harekete geçen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ait kar üstü paletli araç ile yol açıldı. Köye ulaşan AFAD ekipleri ve kendilerine refakat eden sağlık ekiplerince evde hastaya ilk müdahalesi yapıldı. Ardından hasta, AFAD'a ait kar üstü paletli araca bindirilerek hastaneye ulaştırıldı.