İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karı-koca bir gün arayla korona virüse yenildi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan Ali Özkan ve eşi Cemile Özkan 1 gün arayla korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan Ali Özkan ve eşi Cemile Özkan 1 gün arayla korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.


Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyü Yürükören Mahallesi'nde yaşayan Ali Özkan(78) ve eşi Cemile Özkan(76), tedavi için gittikleri İstanbul'a korona virüse yakalandı. İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alınan Ali Özkan önceki gün vefat etti. Özkan'ın Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy köyünde defnedildi. Cemile Özkan da eşinden 1 gün sonra korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.


Cemile Özkan eşinin mezarının yanına defnedildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.