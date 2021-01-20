Karın ardından yağan dolu vatandaşları şaşırttı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar yağışı sonrasında yağan dolu vatandaşları şaşırttı.

Kastamonu'da üç gündür devam eden kar yağışı kentte sevince yol açtı. Kar yağışının hemen ardından Çatalzeytin ilçesinde dolu yağışı meydana geldi. Çatalzeytin ilçe merkezine Ocak ayında yağan dolu vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren dolu yağışı yerini yağmura bırakırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.