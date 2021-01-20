İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karın ardından yağan dolu vatandaşları şaşırttı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kar yağışı sonrasında yağan dolu vatandaşları şaşırttı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar yağışı sonrasında yağan dolu vatandaşları şaşırttı.


Kastamonu'da üç gündür devam eden kar yağışı kentte sevince yol açtı. Kar yağışının hemen ardından Çatalzeytin ilçesinde dolu yağışı meydana geldi. Çatalzeytin ilçe merkezine Ocak ayında yağan dolu vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Yaklaşık 3 dakika süren dolu yağışı yerini yağmura bırakırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.