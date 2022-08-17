KASBİM'in mobil kısırlaştırma aracı, Araç'ta kısırlaştırma ve aşılama işlemlerine başladı

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından geçen yıl hizmete alınan mobil kısırlaştırma aracı, Kastamonu'nun Araç ilçesinde kısırlaştırma ve aşılama işlemlerine başladı.

Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesinin önlenmesi ve bu hayvanların takip edilmesi çerçevesinde Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından geçen yıl hizmete başlayan “Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı”, Kastamonu'nun Araç ilçesine giderek sokak hayvanlarını korumak üzere kısırlaştırma ve aşılama işlemlerine başladı.

KASMİB tarafından hazırlanan Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Aracı ile Araç ilçesindeki sokak hayvanları kısırlaştırılıp, aşılama ve küpeleme işlemleri yapılacak.