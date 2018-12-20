Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması'na muhteşem final

Avrasya Yazarlar Birliği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması'nın ödül töreni Kastamonu'da yapıldı. Düzenlenen törenle ödüller sahiplerine verildi.

Büyük dil bilgini, Türkçe'nin ilk ansiklopedik sözlüğü Divan-ı Lügati-t Türk'ü hazırlayan Kaşgarlı Mahmut'un 1000. doğum yılında (2008) ilki düzenlenen yarışmanın bu yıl 5'incisi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve TÜRKSOY'un işbirliğiyle Avrasya Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen yarışmaya ilgi bu yıl oldukça büyük oldu. Türk dünyasının tek ortak edebi yarışması olan Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması, eş zamanlı olarak Azerbaycan, Başkurtistan, Çuvaş, Gaguzyeri, Hakasya, Karaçay Malkar, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, KKTC, Kumuk, Özbekistan, Kosova, Makedonya, İran, Irak Türkemeneli ve Türkiye başta olmak üzere 19 ayrı ülke ve bölgede yapıldı. Ülke ve bölgelerde birincilik kazanan eserler, uluslararası seçici kurul tarafından değerlendirildi. Uluslararası yarışmada dereceye girenlere ise ödülleri Kastamonu'da düzenlenen muhteşem bir törenle verildi. Yarışmada birincilik ödülünü Reşit Hanadan 'Mehmet Çavuş Geliyor' adlı hikâyesiyle (Kosova), ikincilik ödülünü Ferzene Akbulatova 'Hanbala ile Han Bala' adlı hikayesiyle (Başkurtistan-RF), üçüncülük ödülünü Yücel Öztürk 'Altıncı Parmak' adlı hikayesiyle (Türkiye), teşvik ödülünü Elif Köprülü 'Dönmeyen Yolcular' adlı hikâyesiyle (Türkmeneli-Irak) kazandı. Ödülleri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kasainov ile Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu takdim etti.

Avrasya Yazarlar Birliğinin yürütücülüğünde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRKSOY'un destekleriyle, Türk dünyasından yazar birlikleri ve edebiyat dergilerinin işbirliğinde geniş bir organizasyon alt yapısıyla düzenlenen yarışma, her seferinde Türk dünyasından binlerce yazarı buluşturuyor. Önceki yarışmalarda uluslararası birincilikleri sırasıyla Türkiye'den Asuman Güzelce, Azerbaycan'dan Ejder Ol, Kazakistan'dan Nurgali Orazov, İran Güney Azerbaycan'dan Gafur İmamızade Hiyavi kazanmışlardı.