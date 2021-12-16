KASMEK'te keman kursları başladı

Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi'nde hafta içi keman kurslarında da eğitimlere başlandı.

Kastamonu Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle kurulan Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi'nde (KASMEK) büyümeye devam ediyor. Çok sayıda kursta eğitim veren KASMEK'te keman kursu da eğitimlere başladı. Halk Eğitim Merkezi'yle yapılan protokol çerçevesinde kesin kayıt yaptıran 600'ün üzerinde kursiyere hizmet veren KASMEK'te keman kurslarının yanı sıra, robot uygulamaları, 'Arduino devreleri ve tasarımı, satranç zeka oyunları, ut, gitar, piyano, ahşap restorasyonu, bağlama, Türk Sanat Müziği ve web uygulamaları geliştirme kursları da sürüyor.

Yeni kurslar için ise çalışmalar devam ediyor.