KASMİB Birlik Başkanlığına Vali Karadeniz seçildi

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu seçildi.

Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Olağanüstü Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz'in katılımı ile İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, KASMİB Müdürü Adnan Tot, İlçe Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Toplantıda yapılan kapalı oy sistemi ile 46 kişinin oy kullandığı seçimde, 46 oyla KASMİB Birlik Başkalığına Vali Yaşar Karadeniz seçildi. Ayrıca Birinci Başkan Vekilliğine Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ikinci Başkan Vekilliğine Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Divan Katip Üyeliğine ise Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık seçildi.

Toplantının devamında, 2018 yılına ait kesin hesabın görüşülmesi, ambalaj atıkları yönetim işletme hakkının kiraya verilmesi, Mahalli İdareler Birliği Personel Ltd. Şti'nin şirket müdürü değişikliğinin görüşülmesi, birlik üyelerinin birliğine olan borçları görüşülerek karara bağlandı.

Yeni seçilen Belediye Başkan ve üyelerini tebrik eden Vali Karadeniz, toplantının hayırlı olması temennisi ile tüm katılımcılara bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.