KASMİB, Kasım Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, birlik olarak yeni projeler ürettiklerini belirtti.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Kastamonu Belediye Başkanlığı Meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya belediye başkanları katıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Tahsin Babaş, başkanlık etti.

Kasım Ayı Olağan gündeminde ilk olarak 2019 yılı çalışma programı oy birliği ile kabul edildi. Ardından toplantının ikinci maddesi olan birlik üyesi olmayan kuruluşların katı atık bertaraf ücretlerinin yeniden belirlenmesi oy birliği kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre birliğe üye olan kurumlardan ton başı 45 lira, birliğe üye olmayan kurumlardan da 65 lira alınacağı kabul edildi.

Toplantının üçüncü maddesinde elektrik enerjisinden elde edilecek birlik payının iktisadi işletmeye devredilmesi oy birliği ile kabul edildi. Buna göre elektrik enerjisinden gelen kazancın yüzde 80'inin iktisadi işletmeye, yüzde yirmisinin de birliğe aktarılmasına karar verildi. Toplantının dördüncü maddesinde de taşınmaz satın alınması görüşüldü. Beşinci maddede ise 2019 maddi yılı bütçesi 3 milyon lira olarak belirlendi.

“Çok güzel bir tesis ilimize kazandırılmış oldu”

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Çok güzel bir tesis ilimize kazandırılmış oldu. Şu anda bütün ilçelerimizin çöpleri orada metan gazı haline dönüşüyor ve ondan da elektrik enerjisini üretiyoruz. Net olarak sene başından sonra bunun daha parasal boyutunu bilginize sunacaktır. Anlaştığımız 13.3 sentten firma enerji alıcılarına satıyor. Burada önemli olan nokta şu: ne kadar çok çöp gelirse ilçelerimizden, merkezimizden, birliğimizden enerji miktarımız o kadar daha artacak. Yani kurulum gücümüz şu anda 1.56 kilowatt. Eğer gerekiyorsa bu gücü arttırmak için gerekli çalışmalarımızda var. Bu vesileyle yaklaşık bize ayda minimum 300 bin TL bir gelir elde etmiş olacağız. Ve bizimde katı atık bertaraf tesisini istasyonlardan toplaması bertaraf edilmesi ile ilgili ciddi manada da masraflarımız vardı. Bu yük belediyelerimize gelmekteydi. İnanıyorum ki sene başından sonra bu yük tamamen ortadan kalkacak” dedi.

“Birlik olarak projelerimiz devam ediyor”

Birlik olarak projelerinin devam ettiğini belirten Başkan Babaş, “Sokak hayvanları ile ilgili projemiz tamamlandı. Bakanlık onayında şu anda ona da başlayacağız. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği projesi de bitti. Birlik olarak projelerimiz devam ediyor. Özellikle Avrupa Birliği konusunda bir çalışma yapmamız lazım. Çünkü orada önemli olan bir sızıntı suyu arıtma tesisi yapımımız var. Bu önemli bir konu yine bütün ilçelerimizde mevcut eski depolama tesisleri var. Onların rehabilite edilmesi önemli bir konu. Bunun yanında hepimizin gerçekten ciddi mana da problemi değil de işi olan sokak hayvanları projesi bir konu” şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra sona erdi.