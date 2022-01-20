KASMİB tarafından öğrencilere ‘sıfır atık' eğitimi verildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde öğrencilere ‘sıfır atık' eğitimi verildi.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Avrupa Birliği (AB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla sıfır atık eğitim semineri düzenlendi. Taşköprü Avukat Murat Ülgen Ortaokulu ve İhsangazi Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimde Öğretim Üyesi Dr. Aydın Türkyılmaz ve KASMİB Çevre Mühendisi Elif Nur Akbaş, sıfır atık konusunda bilgilendirme yaparak öğrencilere sunum yaptı.

Verilen eğitimde israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi süreçleri hakkında bilgiler verildi. Seminerin son bölümünde öğrenciler tarafından sorulan sorular cevaplandırılırken sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bir animasyon izletildi. Programın sonunda öğrencilere sıfır atıkla ilgili materyaller hediye edildi.