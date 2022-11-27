Kastamonu 1. Amatör Lig'de Tosyaspor, Seydilerspor'u farklı mağlup etti.

Amatör Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tosyaspor ligin ilk haftasında evinde oynadığı Seydilerspor'u 6-0 yenerek lige 3 puanla hızlı başlangıç yaptı.

Tosya İzzet Aksalur Şehir Stadı'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşma Tosyaspor ile Seydilerspor karşı karşıya geldi. Maça hızlı ve atak başlayan Tosyaspor aradığı golü 25. dakikada Sefa Yumuşakkaya'nın ayağından buldu. Maçın 29 dakikasında Tosyaspor geliştirdiği ani atakta ceza sahası içine yapılan ortaya Bekircan Coban şık bir kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. İlk yarının son dakikalarında Bekircan Coban'ın ceza sahasının dışından vurduğu şutu yakalamak isteyen Seydilerspor kalecisi sahanın azizliğine uğrayarak topu bacak arasından kaçırarak filelere gitmesine engel olamadı İlerleyen dakikalarda sayısız gol pozisyonuna giren Tosyaspor ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde Tosyaspor maça istekli ve baskılı bir oyunla başladı. Maçın 65.dakikasında Sefa Yumuşakkaya kendisinin 2.takımının 4.golünü atarak maçı 4-0'a getirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında rakibi üzerinde baskıyı artıran Tosyaspor maçın 85. dakikasında oyuna sonradan giren Necati Davulcu'nun ayağından bulduğu golle maç bir anda 5-0 oldu. Maçın 90. dakikasında Alperen Taşdemir'in ceza sahası içinde düşürülmesinden kazanılan penaltıyı gole çeviren kaptan Fatih Gökçe hem penaltı atışlarındaki şanssızlığını kırarak maçı skorunu belirledi ve Tosyaspor evinde oynadığı ilk maçta Seydilerspor'u farklı yenerek 6-0 kazandı.