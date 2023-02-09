Kastamonu Adliyesinden deprem bölgesine destek

Kastamonu Adliyesi bünyesinde gönüllülerden oluşan 25 kişilik ekip, yardım malzemelerini ulaştırmak ve göreve yapmak için Kahramanmaraş'a gitti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte deprem bölgesine yardımlar da sürüyor. Bu çerçevede Kastamonu Adliyesi bünyesinde düzenlenen yardım kampanyasında adliye personelinden oluşan 25 kişilik gönüllü ekip, yardım malzemeleri ile birlikte 5 araçlık konvoy halinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine hareket etti.

Dualar eşliğinde gönüllerden oluşan ekibi yolcu eden Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, “Kastamonu Adliyesi bünyesinde düzenlenen yardım kampanyası sonucu personellerimizden oluşan 25 kişilik gönüllü ekibimizi yardım malzemeleri ile birlikte 5 araçlık konvoy halinde Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesine yolcu ettik. Yardım çalışmalarına katılacak gönüllü kardeşlerimiz ayrıca “sıcak yemek” yapım ve dağıtımında görev alacaklardır. Rabbim sağlıkla gidip dönmeyi nasip etsin. Katkılarından dolayı tüm merkez ve ilçe adliyesi çalışanlarına teşekkür ederiz. Meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine sabır dileriz” dedi.