Kastamonu AHSİM yaraları sarmaya devam ediyor

Depremden etkilenen vatandaşları korumak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş, Gaziantep ve Diyarbakır'a intikal eden pisikososyal destek ekipleri, bölgede bulunan görevli kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalara devam ediyor.

Depremden etkilenen çocukların ve ailelerin normal yaşantısına en hızlı ve hasarsız şekilde dönebilmesi için enkaz başında, hastanelerde, çadır kentlerde, geçici barınma merkezlerinde, konteyner kentlerde, mahallelerde ve depremden etkilenen tüm bölgelerde 'Kırmızı Yelekliler' olarak bilinen psikososyal destek ekipleri, çocukların ve ailelerin yaralarının sarılması, yaşamış oldukları durumun etkisinden uzaklaşmaları için mücadele veriyorlar. Ekipler, bir yandan da vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesinin yanı sıra ivedi olarak ihtiyaçlarının giderilmesi için özverili bir şekilde görev yapıyor. Çocuklar ve ailelerin yanı sıra sahada aktif ve yoğun şekilde görev alan tüm ekiplerle de ilgilenen psikososyal destek ekipleri, depremden zarar görenlere en önemli hizmeti vermiş oluyorlar.

Depremin yoğun şekilde etkilenen Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde barınan 48 yaşlıdan oluşan huzurevi sakinlerine, Kastamonu Merkez, Tosya ve İnebolu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri kapılarını açtı. Depremden yoğun şekilde etkilenen yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşanan travmayı hızlıca atlatmaları için Psikososyal Destek Ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu. Kastamonu'dan intikal ederek Afet Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçerek barınması sağlanan ve 76 kişiden oluşan çocuk, genç ve yaşlı depremzede vatandaşlara da psikososyal destek hizmeti verildi.