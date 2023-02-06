İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kastamonu ASHİM, deprem yaralarını sarmaya gidiyor

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ta yaşanan depreme destek vermek için yola çıktı.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ta yaşanan depreme destek vermek için yola çıktı.



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı meydana gelen ve en az 10 ili etkileyen depremin etkileri sonucunda Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana illerinde büyük yıkımlara yol açması sebebiyle Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bünyesinde çalışan Uzman Psikososyal Destek Ekibini Gaziantep'e görevlendirdi.


Psikososyal Destek Ekipleri, olaydan etkilenen ve yaşanan göçükler sebebi ile travma yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak için ivedi olarak yola çıktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.