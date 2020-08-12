Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi, beklenenden önce tamamlanacak

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi sahasında incelemelerde bulundu.

Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi'nin aylık ilerleme toplantısı Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, hem toplantıya katıldı hem de sahada incelemelerde bulundu. Belediye Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda yüklenici firma yetkilileri, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'na yaklaşık 100 milyon TL'lik dev projenin teslim edilmesi hedeflenen 2022 yılından önce bitirilebileceğini kaydetti.

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çolak'ın da katıldığı toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kıdemli Uzman Gıyasettin Güneş, Müşavir Firma Eptisa Mühendislik yetkilileri ile Yüklenici Firma Gezer-Mass İş Ortaklığı yetkilileri, Su ve Kanalizasyon Müdürü İsmail Ümit Güler, Belediye Teknik Personeli izlenecek yol üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Atıksu Arıtma Tesisi, beklenen önce tamamlanacak

Dünyayı etkisi altına alan, tüm yatırım ve projeleri durdurma noktasına getiren Covid-19 salgını, Kastamonu Belediyesi'nin desteği hem de yüklenici firma ortaklarının projeye olan katkıları ile Kastamonu Dereköy mevkiindeki sahasında hızla ilerlemeye devam ediyor. 2022 yılında bitirilmesi hedeflenen Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi'nin beklenenden daha önce bir sürede Kastamonu'nun hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Taşköprü yolu Dereköy mevkiinde yapımına başlanan dev tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “Kastamonu'muz için son derece önemli olduğuna inandığımız bu projenin bir an önce halkımızın hizmetine kazandırılması için belediyemizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Bugünde görüyorum ki Kastamonu'muz için hayati önem taşıyan bu tesis de ciddi ve hummalı bir çalışma söz konusu. Böylesi bir gayretin arkasında her şartta durarak destekçisi olacağım” dedi.

Tesiste 38 bin metreküp su arıtılacak

47 bin metrekarelik alanda inşaat çalışması başlayan Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında 1. kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp, 2. kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabilecek kapasitede olacak.

Atıksu Arıtma Tesisi, Avrupa Birliği projesinin finansmanının yüzde 85 Avrupa Birliği, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9'u da Kastamonu Belediyesi tarafından karşılanacak.