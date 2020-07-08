Kastamonu atıksu arıtma tesisinde ilk kazma vuruldu

Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi'nin Aylık İlerleme Toplantısı, Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, hem toplantıya katıldı hem de inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Vidinlioğlu'na hem toplantıda hem de sahada yaptığı incelemede yüklenici firma yetkilileri tarafından bilgilendirmede bulunuldu. Yetkililer, yaklaşık 100 milyon TL'lik dev projenin büyük kazı çalışmasına başlandığını ve 2022 yılında projenin tamamlanmasını hedeflediklerini kaydettiler.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından ötürü resmi töreni ertelenen ileri teknolojiye sahip yaklaşık 100 milyon TL'lik dev projenin büyük kazı çalışması başladı. Zeminin sağlamlaştırma işlemlerine 13 Haziran itibariyle start veren yüklenici firmanın yetkilileri, ayrıca Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki büyük kazı çalışmasının başladığını kaydetti. Yetkililer, önümüzdeki süreçte üç vardiya şeklinde 24 saat esasına göre çalışılacağını belirterek, idari bina, atölyeler ve solar kurutma alanının inşaatının bu yıl içerisinde büyük bölümünü tamamlamayı hedeflediklerini belirttiler.

Taşköprü yolu Dereköy mevkiinde yapımına başlanan dev tesisin Kastamonu için büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Şehrimizi yakından ilgilendiren bu proje için 2013'te atılmış bir imza var. O tarihten itibaren çok fazla bir yol alınamamıştı. Göreve geldiğimiz gün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çok iyi bir koordinasyon sağladık. Tarım yoğunluğunun olduğu bölgemizi göz önüne aldığımızda proje bizim için olmazsa olmaz durumda. Firma yetkilileri projeyi 2022 yılında tamamlamayı hedeflediklerini ilettiler. İnşallah daha erken tamamlayabilirler. Tarım alanlarında sağlıklı sulama yapılabilmesi adına hayati önem arz eden bu proje de hızlı yol alabilmek çok önemli. Sahada da yaptığımız incelemelerde Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen çalışmaların hızla başladığını gördük. Pandemi olmasaydı burada çok güzel ve özel bir lansman ve temel atma töreni yapılacaktı. Sonuçta önemli olan projenin başlamasıydı. İnşallah proje tamamlandığında sulamada yaşanılan sorun ortadan kalkacak” dedi.

47 bin metrekarelik alanda inşaat çalışması başlayan Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında, 1. kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp, 2. kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabilecek kapasitede olacak. Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Birliği projesinin finansmanının yüzde 85 Avrupa Birliği, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9'u da Kastamonu Belediyesi tarafından karşılanacak. Başkan Vidinlioğlu'na, incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi, Müşavir Firma Eptisa Mühendislik yetkilileri ile Yüklenici Firma Gezer-Mass İş Ortaklığı yetkilileri eşlik etti.