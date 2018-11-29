Kastamonu Barosu ile Kırgızistan Talas Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı

İki baro arasında imzalanan işbirliği protokolü ile bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı, stajyerlerin doğru eğitilmesi, mesleğe en doğru biçimde hazırlanması ile ilgili bir takım uygulamaların yapılması hedefleniyor.

Kastamonu Barosu ve Kırgızistan Talas Barosu arasında işbirliği protokolü Kastamonu Adliyesinde imzalandı. İşbirliği protokolünü imzalayan taraflardan biri olan Kırgızistan Talas Barosu Başkanı Av. Soorbekova Gulya Tarıkçieva, Kastamonu'nun ve Kırgızistan'ın benzer özellikler gösterdiğini ifade etti. Tarıkçieva, “Kendi Kırgızistan Devletim adına saygı ve selamlarımı iletiyorum. Öncelikle bizi kabul buyurduğu için Sayın Baro Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz Talas Barosu olarak Kırgızistan'ın Talas Bölgesi başketten iki yüz, üç yüz kilometre uzaklıkta bulunmakta. Kastamonu'yu seçmemizin nedeni benzer coğrafi ve kültürel öğelere sahip olduğumuz için biz Kastamonu Barosu ile işbirliği konusunda karar verdik. İnşallah tecrübe değişimi ondan sonra karşılıklı iş birliği ortak çalışmalarımızla beraber kardeşliğimizin daha da pekişeceğine inanıyorum” dedi.

“Biz Kırgızistan'ın genel itibariyle Kastamonu Barosu tecrübelerinden yararlanmasını istiyoruz”

Kastamonu Barosu Başkanı Avukat Özgür Demir Kırgızistan'ın Kastamonu Barosu tecrübelerinden yararlanmasını istediklerini belirtti. Avukat Özgür Demir, “Kastamonu Barosu ile Kırgızistan Cumhuriyeti Talas İli Barosu arasında bugün itibarıyla imzalanan iş birliği ve kardeşlik protokolü gereği Kastamonu Barosu ve Talas Barosu arasında iyi, yapıcı münasebetler başlamıştır. Ve bu münasebetler kapsamında barolar arasındaki tecrübe aktarımı stajyerler ve yeni başlayan avukatlar arasındaki değişim süreci başladı. Biz Kırgızistan'ın genel itibariyle Kastamonu Barosu tecrübelerinden yararlanmasını istiyoruz. Şöyle ki Kastamonu Barosu Türkiye Baroları arasında en eski tarihe sahip yüz yıllık asırlık bir çınardır. Bu bünyesinde barındırdığı nitelikli avukatlarında Kırgızistan Talas Barosuna yararlı olacağı kanısındayım. Diğer yandan bizde Talas Barosuna birçok konuda bilgi alıp çok hususta yararlanacak bir baroyuz. Bu noktada Talas Barosuna özellikle Kastamonu Barosu, kardeş baro olarak seçtikleri için bu yönde bir teveccüh gösterdikleri için teşekkür ederiz. Ben bundan sonraki süreçte Kastamonu Barosu buna benzer uygulamalara, akitlere ve kardeş baro seçimlerine önem vereceğini de bunun müjdesini vermek istiyorum. Biz her zaman hukukun geliştirilmesine katkı sağlamak amacındayız. Türk Cumhuriyetleri arasında da Türkiye'miz de uygulanan hukuk ve avukatlık kurallarının yaygınlaşması yararlı olacaktır kanaatindeyim. Ben sizlere de teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Barolar arasında bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı, stajyerlerin doğru eğitilmesiyle ilgili çalışmalar yapılacak”

Başkan Avukat Özgür Demir, “Kardeş Baroyu açacak olursak barolar arasında bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı, stajyerlerin doğru eğitilmesi ile ilgili mesleğe en doğru biçimde hazırlanması ile ilgili bir takım uygulamaların yapılması anlamına geliyor. Bu uygulamalar mesleğe geliştirmelere yönelik uygulamalar olduğu için kardeş baro uygulaması iş birliği protokolü mesleğe son derece yararlıdır. Ülkemizde ki avukatlık mesleğinin geldiği nokta tabii ki birçok yönden sevindirici biz avukatlık mesleğinin daha da ileri gitmesine, geliştirilmesine katkı sağlamak amacındayız. Bunu yaparken Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyetlerinde de avukatlık mesleğinin geliştirilmesi yararlı olacaktır. Burada özen gösterdiğimizi belirtmek istiyoruz. Kardeş Baro özetle tecrübe aktarımının sağlanması için bizim yapmış olduğumuz bir protokol” ifadelerini kullandı.