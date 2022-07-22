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Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Öz istifa etti

Kastamonu Belediye Başkanı Yardımcısı Hamdi Öz, sağlık sorunları sebebiyle istifa etti.


Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Öz'ün istifası ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada Öz'ün sağlık sorunları sebebiyle istifa ettiğini belirterek, “Kastamonu'muza hizmette birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüz dava arkadaşım, Belediye Başkan Yardımcım Sayın Hamdi Öz sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istemiştir. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde sağlığın her şeyin önünde geldiğini de göz önünde bulundurarak kıymetli başkan yardımcımızın istifa talebini kabul ettik. Başkan Yardımcımız Sayın Hamdi Öz'e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü gönülden teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve huzur dilerim” dedi.

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