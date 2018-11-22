Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş:

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da, Dünya Medeniyetleri İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı başladı. 22-23 Kasım tarihleri arasında sürecek olan çalıştay da Türklerde ve diğer başka toplumlarda aile yapısının gelişen dünyada ne gibi değişimlerden etkilendiği ele alınacak. Çalıştaya katılan Kültür Konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş, dünyada yaşanan değişmelerin ülke ve toplumların yapısını etkilediğini belirtti.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kültür Konseyi'nin ortaklaşa hazırladığı Medeniyetleri İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri Çalıştayı Kastamonu Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde başladı. Çalıştaya aile ve akrabalık ilişkileri üzerine çalışma yapan çok sayıda akademisyen katıldı.

“Yaşam kalitemizi yükseltmek için insan ilişkileri ve aile ilişkileri için önemlidir”

Çalıştayın açılışında konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, yaşam kalitemizi yükseltmek için insan ve aile ilişkilerinin yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Vali Karadeniz, “Zaman içerisinde akrabalık ilişkilerinin zayıflaması, köylerden kente yaşanan göçler, bunu yaparsak çevremiz nasıl karşılar endişesi ortadan kaldırıldı. Aile içi ilişkiler bile olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Bireysel yaşam belki insanlara cezbedici gelebilir. Sosyal kontrol, sosyal denetimden uzaklaşmak insanlara cazip geliyor. Ama şunları da bilelim ki, bireysel yaşam kendini ayaklarınız üzerinde durabildiğiniz zaman güzeldir. Bir ailede, o evin içinden biri ağır hastalık yaşadığında aile paramparça oluyor. Değil o aileden topluma yararlı bireyler olmak, kendilerine dahi faydası olmayan bireyler yetişiyor hem sosyal sorumlar hem de güvenlik sorunlarından olumsuz etkilenerek, toplumsal açısından sorunlara neden oluyor. Akrabalık ilişkilerini ve ailede ilişkilerimizi iyi irdelememiz ve bu geriye doğru gidişi sebeplerini iyi çözümlememiz, ilişkilerin gücünü koruyacak ve ileriye taşıyacak çözümlerde bulmamız ve toplumsal açıdan kalkınmamız için ayrıca yaşadığımız ortamı daha güvenli hala getirmek için önemlidir. İnsan ilişkileri ne kadar güçlüyse, o ortamda bulunan insanda o kadar mutludur ve sağlıklıdır. Yaşam kalitemizin yükseltmek için insan ilişkileri ve aile ilişkileri için önemlidir” dedi.

“22 odalı konakta 30 kişilik bir aile yaşamış”

Kastamonu'da bulunan 22 odalı Şeyhoğlu Konağında 30 ailenin yaşadığını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, eski aile yapılarının büyük bir yapıya sahip oğlunu ifade etti. Başkan Babaş, “Biz Kastamonu'da Taş Devrinde bu tarafa bir uygarlık var. Uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir ilimiz. O nedenle burada kurulan aile bağları buradaki aile yaşantıları bizim için çok önemli. Bizim tarih, kültürel anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Yani kültürel miras bizim misyonumuz. Bu konuda hem ev bazında hem yerel bazda hem sokak bazında hem çarşı bazında mahalle bazında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şeyh oğlu Konağımız var. İçerisine gidip baktığınızda burada bir aile yaşamış. 22 tane odamız var. Neler yaşanmış? Yani onu hayal ettiğimiz zaman oradaki aile yapısına özenmemek elde değil. Tabi büyük bir aile, ata erkil aile yaklaşık orada 30 civarında kişiden oluşan bir ailenin yaşadığı biliniyor. Oradaki uyum oradaki, aile düzeni, oradaki aile içerisindeki saygı kurumsal diyebileceğimiz bir aile yapısı olarak devam etmiş. Bizim görüyorsunuz Kastamonu'muz da Anadolu'nun diğer yerlerinde bunlar hep böyle ailelerle anılmış. Şimdi şu anda aile ile anılıyor muyuz? Bunları sormak lazım. Mesela dediğim gibi Şeyhoğlu ailesi gibi aileler hala anılmaya devam ediyor. Ama bunlar büyük aileler. Bugün tahmin ediyorum bu konulara sempozyumda çok güzel değinilenecek. Biz o kuşakta debeleniyoruz. O zaman büyük aile vardı şimdi küçük aile var. Bu arada gidip geliyoruz hep anılarımızla övünüyoruz. Burada hem kültürel olarak hem değişen dünyada durma adı altında yapılan işlere değinileceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türk Toplumları için kutsal bir kurum olan aile, toplumun gelenek, görenek, dil, din ve diğer özelliklerinin birlikte yaşatıldığı en temel unsur olmuştur"

Kültür Konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş, gelişen dünyada toplumların yapılarında değişimin olduğunu belirtti. Türkler için aile yapısının en temel unsur olduğunu ifade eden Dr. Metin Eriş, “Türk halk ve topluluklarında aile kurumuna ve evlilik olayına ise büyük önem verildiği bilinir. Orta Asya'da kurulan en eski Türk devletlerinden başlayarak evlenme ciddi bir sosyal olay kabul edilmiştir. Öyle ki evlenme törenleri, Türk toplumunu bir araya getiren dayanışmayı sağlayan önemli sosyal olaylardan biri olarak kabul edilmiştir. Başlangıcından itibaren Türk toplumları için kutsal bir kurum olan aile, toplumun gelenek, görenek, dil, din ve diğer özelliklerinin birlikte yaşatıldığı en temel unsur olmuştur. Türk tarihindeki mevcut yasalarda aile Türk toplumunun temel müessesesi' olarak kabul edilir. Bu bilinene rağmen 2108 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu'da "Dünya Medeniyeti İçinde Türklerde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri" diye bir konu neden gündeme getirildi? Bilindiği üzere geçtiğimiz yüzyıllardan başlayarak günümüz dünyasında cereyan eden ve temel unsuru olan veya olması gereken aile kurumunda yeni dünyasında da kendini gösteren küresel değişimler, ülkelerin ve toplumların sosyal yapılarının dönüşümlere yol açmıştır. Bir yandan ideolojik sapmaların, insan ve toplumunda yaptığı ve biçim zorlamalarıyla ileriye sürdüğü "aile dışı yaşama" tarzındaki yeni hayat algısı; öte yandan serbest piyasa ekonomisine geçiş, toplumdaki yapı, kültür ve düşünce tarzına yeni açılımlarla birlikte sapmalar da getirmiştir” şeklinde konuştu.

Çalıştay protokol konuşmalarının ardından, akademisyenlerin sunumları ile devam etti.