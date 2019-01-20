Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş:

Başkan Babaş, Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat ve AK Parti teşkilat mensuplarıyla Belediye Caddesi esnaflarını, Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şubesi ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Belediye Caddesi esnafıyla yaptığı sohbette Belediye Caddesiyle ilgili merak edilen sorulara cevap veren Başkan Babaş “Bölgedeki ticari canlılığın devam etmesi adına önemli adımlar attık. Bu noktada özellikle eski Belediye Binamızı aktif olarak kullanıma açtık. Osmanlı Sarayını İl Halk Kütüphanesi yapılması için Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne devrettik. Bu bölgede bir tarihi aks oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarihi çalışmalarımız ışığında gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projelerin ardından Belediye Caddesi eski gücüne kavuşacaktır. Bu bölgeye belediyemizden birim kaydırmayı dahi düşünüyoruz. Şehrimizin her bölgesini her noktasını düşünüyoruz. Sizlerle yaptığımız ve yapacağımız istişareler doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz” dedi.

“Bugüne kadar eserlerimizle karşınızda olduk bundan sonra da projelerimizle ve yapacağımız eserlerle karşınızda olacağız”

Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şubesi ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneğini de ziyaret eden Başkan Babaş'ı burada muhtarlar derneği başkanları ve üyeleri karşıladı. Kastamonu'ya yaptıkları ve yapacaklarından ötürü muhtarların teşekkür ettiği Başkan Babaş, “Bunları hep birlikte başardık. Yaptığımız tüm çalışmalarda ve elde ettiğimiz kazanımlarda muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kurumlarımızın ve aziz hemşehrilerimizin ciddi katkısı vardır. Önümüzdeki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde Kastamonumuzu layık olduğu noktaya çıkartmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz bugüne kadar sizlerin karşısına hemşehrilerimizin karşısına eserlerimizle çıktık. Bundan sonrada projelerimizi ve Kastamonu'ya kazandıracağımız eserlerle konuşacağız. Çünkü bizim mesleğimiz belediyecilik sevdamız memleketimizdir” şeklinde konuştu.