Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş;

Bu yıl 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara'da ‘15. Başkentte Kastamonu Günleri' etkinlerinin istişare toplantısı yapıldı. Belediye binasında gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Başkentte Kastamonu Günlerine 3 milyon lira destek sağladıklarını belirtti.

İlin tanıtımı için çalıştıklarını belirten Başkan Babaş, “Esnaflarımızın, sanatkarlarımızın, KOBİ'lerimizin talebi doğrultusunda, ilimizin ve değerlerimizin tanıtımı için Türkiye'de en çok destek sağlayan belediyeyiz. 200 esnafımızı, kamu ve kamu kuruluşlarımızı, STK ve derneklerimizi Kastamonu Günleri etkinliklerinin tümüne onlardan hiçbir ücret talep etmeden götürdük. İstanbul, Ankara ve Bursa'da 4 yılda 12 Kastamonu Günleri Etkinliği düzenledik. Bu etkinliklere katılan esnafımıza yaklaşık 3 milyon TL destek sağladık. Kastamonu Günleri düzenleyerek, esnaflarımızın ve ilimizin ekonomisine katkı sağladık. Biz olduğumuz sürece de aynı şekilde tanıtım atağımıza devam edeceğiz" dedi.

"Kültür Başkenti unvanı nedeniyle 2 milyon ziyaretçi ağırladık”

2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı kapsamında Kastamonu'yu 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirten Başkan Babaş, “Bu yıl 8. düzenlediğimiz Ahşap Fuarı'nda yeni uygulamalara gittik. Yaklaşık 60 civarında sektör temsilcisinden esnaflarımız güzel geri dönüşler aldı. Ahşabımızı marka yapmak adına daha entegreli bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Onun için her fuar bir öncekinden daha iyi oluyor. İnşallah daha da iyi olacak. 2018 Türk Dünyası Kültür Başkentliği süresince ilimize 2 milyon ziyaretçi geldi. Burada yakaladığımız rüzgar, yeni projelerimizle inşallah fırtınaya dönüşecek” diye konuştu.

“Tarihi ve kültürel varlıklara 60 milyon liralık yatırım yaptık”

Tarihi ve kültürel varlıjlara yapılan yatırımlara değinen Başkan Babaş, “Geride bıraktığımız yaklaşık 5 yıllık süreçte tarihi ve kültürel alanlara 60 milyon TL'lik yatırım yaptık. 30 adet asırlık konak ile 300 binanın cephe iyileştirmesini gerçekleştirerek tarihi sokak, çarşı ve meydanlarımızı ayağa kaldırdık ve kaldırmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Kastamonu Kalesi ve civarında hayata geçireceğimiz Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Projesiyle yaklaşık 3 bin binanın cephe sağlıklaştırmasını yapacağız. Nasrullah Meydanı'ndan kaleye tarihi ve kültürel bir koridor oluşturacağız. Bu proje UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ve Dünya Kenti Kastamonu hedefine bizi taşıyacak projedir” şeklinde konuştu.

“E-Kastamonu Ticaret Portalı Projesiyle yeni pazarlar bulacağız”

E-Kastamonu Ticaret Portalı Projesiyle yeni pazarlar oluşturacaklarını söyleyen Başkan Babaş, “Burada bir esnafımızın bir ticaret portalı oluşturması ve bunu hem ülke hemde dünya çapında bir noktaya taşımasının zor olduğunu biliyoruz. Birbirinden kıymetli yöresel ürünlerimizin de kıymetli olduğu bilincindeyiz. Bu oluşturacağımız portal ile tüm ürünlerimiz buraya konulacak ve buradan pazarlaması sağlanacak. Belediye güvencesiyle ilimiz esnaf ve sanatkarları Türkiye'ye hatta dünya ile ticaret yapacak" ifadelerini kullandı.

“Gelecek bizim, Kastamonu'nun bahtı açık”

Başkan Babaş konuşmasınj şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatlandırdığı işlerin bir ikisinden de bahsetmek isterim. İlk olarak Esnaf ve sanatkarlarımıza katkı için, destek için üniversitemiz ile birlikte çalışacağız. İkincisi artık bizim bir ayağımız Ankara'da Ankara'nın bütün imkanları Kastamonu'da olacak. Üçüncüsü, Çindeki adam ürettiği kurşunkalemi, magneti, ahşap tencere altlığını, sebze doğrama tahtasını, plastik sepeti bize satıyorsa bizde ürettiklerimizi Avrupa ya, Asya ya satarız.”

"Kastamonu için bayram müjdesi gibi bir şey”

“Cumhurbaşkanımız, kendir üretiminin önünü açıyor, bu Kastamonu için bayram müjdesi gibi bir şey. Eskiden biz, kendirin sanayisini kurmuştuk, Taşköprü ve Kastamonu'da fabrikalar atölyeler vardı. Şimdi bunlar yeniden açılacak. Kastamonu'yu marka bir şehir, büyük bir ekonomi yapacağımıza inanalım. Ben inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Sizlere bütün ruhumla güveniyorum.”