Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Ilgaz Dağının yaptıkları yeni imar planlamasıyla başta Türkiye'de olmak üzere Dünya'daki diğer kayak merkezleriyle yarışır hale geleceğini söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu belirterek, “Kastamonu, kadim bir şehirdir. Maneviyatı, kültürü, tarihi ile ilgi çeken bir şehirdir. Ilgaz Dağı tabiat harikası bir yerdir. Kuzeyinde sahil vardır. 170 kilometre sahil şeridi bulunmaktadır. Kültürel mirasın en büyük zenginliklerini yine Kastamonu'da bulabilirsiniz. Hanlarıyla, hamamlarıyla, bedestenleriyle, çeşmeleriyle, evliyalarıyla, manevi değerleriyle mükemmel bir şehirdir Kastamonu” dedi.

Kastamonu'nun bu yıl da göç almaya devam ettiğine işaret eden Başkan Babaş, “İnşallah bundan sonraki yıllarda da Kastamonu, göç almaya devam edecektir. Bunu da mutlulukla karşılıyoruz. Burada en önemli konulardan birisi yerel ile genel hizmetleri birleştirdik. Hem yerel hizmetler hem de genel hizmetler Kastamonu'da tüm hızıyla devam ediyor. Yerelde de 4 yıl içerisinde bin 100'ün üzerinde projeyi hayata geçirdik. Bundan sonrada Kastamonu'nun daha da ilerlemesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kastamonu'yu inşallah bundan sonraki yıllarda da daha iyi tanınması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kastamonu'yu inşallah olması gereken yere getireceğiz” diye konuştu.

Ilgaz Dağı'nı diğer kayak merkezleriyle yarışabilir hale getireceklerini söyleyen Başkan Babaş, şöyle konuştu: “Şuanda Yurduntepe'de ikinci pist açılmak üzere. Bu yıl bu pistin bütün eksikliklerini gideriyoruz, önümüzdeki yıl inanıyorum ki açılacaktır ve Kastamonu, Ilgaz Dağı ile birlikte Dünya'da tanıtım açısından olsun, doğasıyla olsun, kar kalınlığı ile veya diğer güzellikleriyle insanların buraya gelmek isteyeceği bir pist olacaktır. Bizde, bu bölgede Ilgaz Dağında Milli Parklar ile birlikte yerel yönetim ve valiliğimiz çok güzel bir imar planlaması yapıyoruz. Bu planlamayla buradaki oteller daha da düzenli hale gelecektir. Otel sayısı daha da çoğaltılacaktır. Çevre düzenlemesi yapılacak yani her türlü kış mevsimi imkanları Ilgaz Dağında sunulacaktır. Bu planlamayı da bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki yıllarda Ilgaz Dağı gerçekten Dünya'da yarışabilir hale gelecektir. Bunun sözünü veriyoruz, buna da inanıyoruz.”