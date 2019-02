Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2014 yılından itibaren göç almaya başladığını söyledi.

Mevlüt Beyribey Konukevi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2014'ten önce verilen göçü tersine çevirdiğini ve üzerine göç almaya başladığını vurgulayarak, her sektörde kaliteli ve sürdürülebilir işler yapılması gerektiğini belirtti.

Kastamonu'nun gelişerek güzelleştiğini ifade eden Başkan Babaş, “2014'ten bu tarafa merkeze devamlı göç alan hale geldi. Her zaman diyoruz ‘Gelişiyoruz, güzelleşiyoruz, büyüyoruz' bunların bir göstergesi de bu göç alma konusudur. Bu sene de il bazında merkez dahil, göç almaya başladık. Bizim her sektörde kaliteli, sürdürülebilir işleri yapmamız lazım. Özellikle Kastamonu Üniversitesi'ni her birimde değerlendirip, yerel kuruluşları bu çalışmaların içine dahil etmemiz gerekiyor. Hep beraber yapmamız bunun en önemli mihenk taşlarından biridir. Ben üniversiteyle ilgili yapılan bütün çalışmalarda Kastamonu Belediyesi olarak, yer almak istiyorum ve alıyorum. Bu tutumumuzu da devam ettireceğiz. Biliyoruz ki, bunu içimden gelerek söylüyorum; Kastamonu Üniversitesi iyi yönetilen bir kurumdur. Dışarıda çok kirli bilgi var, bu bilgiler üzerinden de yorumlar yapılabiliyor. Gerçek öyle değil, gerçek burada yapılan işlerdir. Bu nedenle de üniversitemizi her zaman desteklemeye ve çalışmalarının arkasında olmaya devam edeceğiz. Umarım ihtisas üniversitemiz şehrimiz için hayırlı olur” dedi.