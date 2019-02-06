İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş:

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu’nun 2014 yılından itibaren göç almaya başladığını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2014 yılından itibaren göç almaya başladığını söyledi.


Mevlüt Beyribey Konukevi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun 2014'ten önce verilen göçü tersine çevirdiğini ve üzerine göç almaya başladığını vurgulayarak, her sektörde kaliteli ve sürdürülebilir işler yapılması gerektiğini belirtti.


Kastamonu'nun gelişerek güzelleştiğini ifade eden Başkan Babaş, “2014'ten bu tarafa merkeze devamlı göç alan hale geldi. Her zaman diyoruz ‘Gelişiyoruz, güzelleşiyoruz, büyüyoruz' bunların bir göstergesi de bu göç alma konusudur. Bu sene de il bazında merkez dahil, göç almaya başladık. Bizim her sektörde kaliteli, sürdürülebilir işleri yapmamız lazım. Özellikle Kastamonu Üniversitesi'ni her birimde değerlendirip, yerel kuruluşları bu çalışmaların içine dahil etmemiz gerekiyor. Hep beraber yapmamız bunun en önemli mihenk taşlarından biridir. Ben üniversiteyle ilgili yapılan bütün çalışmalarda Kastamonu Belediyesi olarak, yer almak istiyorum ve alıyorum. Bu tutumumuzu da devam ettireceğiz. Biliyoruz ki, bunu içimden gelerek söylüyorum; Kastamonu Üniversitesi iyi yönetilen bir kurumdur. Dışarıda çok kirli bilgi var, bu bilgiler üzerinden de yorumlar yapılabiliyor. Gerçek öyle değil, gerçek burada yapılan işlerdir. Bu nedenle de üniversitemizi her zaman desteklemeye ve çalışmalarının arkasında olmaya devam edeceğiz. Umarım ihtisas üniversitemiz şehrimiz için hayırlı olur” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.