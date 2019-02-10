Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Babaş, koruma altındaki bin konutun cephe sağlıklaştırmasının yapılacağını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünü ziyaret ederek buradaki personelle bir araya geldi. Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Babaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürütecekleri projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Babaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yapacakları projelerin yaklaşık tutarının yaklaşık 300 milyon TL değerinde olduğunu ifade ederek, “Bu durum yerel yönetim ile genel yönetimin projelerle ortak çalışabilmesinin sonucudur” dedi.

Başkan Tahsin Babaş, Kastamonu koruma alanında bulunan Hisarardı, İsfendiyar, Atabeygazi, Akmescit, Honsalar, İsmailbey, Kırkçeşme, Yavuz Selim, Hepkebirler, Cebrail ve Aktekke Mahallelerinde Kentsel Tasarım Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla entegreli şekilde ilk etapta 1000 konutun cephe iyileştirmesinin yapılacağını belirtti. Bir tarih koridorunun oluşturulacağının altını çizen Başkan Babaş, “Tarih, kültür, medeniyet ve maneviyat kenti Kastamonu'muzun tüm değerlerine sahip çıkacağız. Kastamonu'ya hizmet proje üreterek ve onu uygulayarak olur. Proje üretmek ve uygulamak her kişinin işi değil er kişinin işidir” diye konuştu.

“Şehrimize 60 milyon TL yatırım yaptık”

Kastamonu Belediyesi'nde 30 yılı aşkın süredir görev yaptığını bugüne kadar gerçekleştirilen her projede emeği olduğunu vurgulayan Başkan Babaş, şunları kaydetti: “Bu mukaddes şehre hizmet etmek benim sevdam. Bizler hemşehrilerimizin talepleriyle besleniriz. Belediyecilik bir gönül işidir. Biz gönlümüzü memleketimize ve hemşehrilerimize vermişiz. Kastamonu halkı sadece konuşmakla hizmetin gelmeyeceğini bilir. Üretmek gerekir. Bugün proje üretemeyenler yarın nasıl üretken bir Kastamonu'yu oluşturabilecekler. Şükürler olsun biz projelerimizi üretiyoruz ve memleketimize hizmet aşkıyla bu projeleri hayata geçiriyoruz. Tarih yazabilmek için eser üretmek eser ürete bilmek içinde projelerini hazırlayıp, kaynaklarını anlatabilmek gerekir. İl Merkezimizde taşınmaz kültür varlığı sayımızın 740, tarihi bina sayımızın ise 689 olduğu ilimizde meydan, sokak sağlıklaştırma ve asırlık konaklarımızın restorasyonunu başlatarak tarihe dokunduk. Dört buçuk yıl gibi kısa bir sürede Onlarca asırlık konak, 300 ev ve ticaret alanının cephe iyileştirmelerini gerçekleştirerek bacasız sanayi turizmi harekete geçirmek için adeta bir seferberlik ilan ettik. Bu süre zarfında şehrimize 60 milyon TL yatırım yaptık, Tarihi Kentler Birliği'nden üst üste üç ödül kazanarak Kastamonu'nun tarihine, kültürüne ve ecdat yadigarı eserlerine sahip çıktığını gösterdik”

“Millet Bahçesi projesi onaylandı”

240 dönüm alan üzerine kuracakları Millet Bahçesi projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını belirten Başkan Babaş, “TOKİ tarafından yapımı gerçekleştirilecek proje şuanda hazır. Projemiz bu yıl içerisinde ihale edilerek hayata geçirilecek. Hemşehrilerimize şehrimizin merkezinde yeni bir yaşam alanı daha oluşturacağız” şeklinde konuştu.

“TOKİ 1000 konut yapacak”

TOKİ'nin Kastamonu'ya bin konut yapacağını duyuran Başkan Babaş, “Toplu Konut İdaresi ile görüşmelerimizde sona geldik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'da ifade etti. Kastamonu'muza yaklaşık 1000 konut yapılacak. Konuyu yakından takip ediyoruz ve üzerimize düşen tüm desteği veriyoruz. Bu çalışmada bu yıl içerisinde başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Vahşi depolama alanları rehabilite edilecek”

Yılda 7 bin konutun elektrik ihtiyacını yaptıkları tesiste kendilerinin karşıladığını ifade eden Başkan Babaş, “KASMİB'de hayata geçirdiğimiz Çöp Gaz Elektrik Tesisi'yle Kastamonu artık çöpünden elektrik üretiyor ve bu elektriği satıyor. Yılda 7 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayan bir üretim Katı Atık Bertaraf Tesisimiz de gerçekleştiriliyor. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte artık kullanılmayan Vahşi Depolama Alanlarını rehabilite etmek için el ele vereceğiz. İlimizdeki tüm vahşi depolama alanları bu sayede temizlenecek” diye konuştu.

Babaş, şöyle devam etti: “Atık Su Arıtma Tesisi Projemizi 2008 yılından bu tarafa takip ediyorum. Kastamonu'muz için çok önemli bir proje. Belediyemizin son 30 yıllık projelerinde vardım derken bunu kastetmek istemiştim. Bugün belediyenin içerisinde bir gün dahi bulunmayanlar bizim yaptığımız projeleri sahiplenmeye çalışma uğraşındalar. Bu projelerde dünde bugünde belediyede çalışan kardeşlerimizin alın teri var. Atık Su Arıtma Tesisimiz 2019 yılı içerisinde IPA-2 programının ilk ihaleye çıkacak projedir. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”