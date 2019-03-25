Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, mahalleliler ile bir araya gelmeye devam ediyor

Mahalle buluşmalarında vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Babaş, birçok proje başlattıklarını ve devam ettiklerini belirtti.

Türkiye için büyük öneme sahip olan 31 Mahalli İdareler seçimlerine yönelik belediye başkanlarının çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kastamonu Belediye Başkanı mahalle toplantıları kapsamında Beyçelebi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Yaptıkları birçok projenin önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Arkadaşlar yine size iki tane sosyal projemizden bahsetmek istiyorum. Özellikle ihtiyaç sahipleri için biz bir sosyal yardım market vakfı kurduk. Bu vakfın şu anda 250 üyesi var ve düzenli yardım alıyor. İhtiyaç sahiplerimizi belli bir kriter çerçevesinde tespit ediyoruz. Onlara kredi kartı şeklinde bir kart verip ona kredi yüklemesi yapıyoruz. Onlarda ihtiyaç sahibimiz gidiyor marketimize buradan günlük aylık ve yıllık ihtiyaçlarını gıda giyim ev eşyası hatta çocuğunun bisikletine kadar burada temin etme imkanı var. Yani paranın geçmediği tek market Kastamonu sosyal yardım market vakfı. Bilmiyorum eğer bildiğiniz çevrenizde olabilir mahallenizde olabilir tanıdığınız olabilir varsa lütfen ihtiyaç sahibi ise bizim belediye kültür müdürlüğümüze yönlendiriniz. Bunu buradan da söylemek istiyorum tabii ki yine yaptığımız diğer bir sosyal proje de evde yaşlı bakım hizmeti. Bu da kurumsal bir hale geldi. Yaklaşık 150 civarında yaşlımıza evinde bakıyoruz. Evinde hiç onu rencide etmeden duyurmadan bir gizlilik içerisinde her türlü ihtiyacını görüyoruz” dedi.

“Yaptığımız çalışma çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından ilgiyle karşılandı”

Şehrin belirli yerlerinde yaptıkları projelerin çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından ilgiyle karşılandığını söyleyen Belediye Başkanı Babaş, “Değerli kardeşlerim bundan sonra da bir sürü projeyi başlattık ve devam ettiriyoruz. Bakın size ben öncelikle bundan sonra Kastamonu'da imar nereye gidiyor kısaca anlatacağım. Şimdi şehri iki kesimde inceliyoruz. Birincisi eski Kastamonu yani koruma alanı içerisinde kalan alanlara biz eski Kastamonu diyoruz. Nereden başlıyor Eski Kastamonu? Olukbaşı Anadolu Hastanesinden başlar, Kışla Parkı'na kadar olan bölüm koruma alanıdır. O nedenle biz yaptığımız revize imar planında burada nasıl imar yapacağımızın kesinliğini kazandırdık. 2017 - 2018 yıllarında Şeyh Şaban -ı Veli Caddesi'nden başlamak üzere Bakırcılar Çarşısına kadar olan bölümü yaklaşık 300 tane evi aynı bu şekilde kentsel yenileme ve sokak sağlıklaştırma projeleri adı altında tamamladık. Tabii ki bu yaptığımız çalışma çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından ilgiyle karşılandı” şeklinde konuştu.

“Diyorlar ki silueti bozuyor, değerli kardeşlerim bunu bilmeyenler konuşuyor”

Yapılacak olan teleferik ile ilgili eleştirilere yanıt veren Belediye Başkanı Babaş, “Bizim bir de teleferik çalışmamız var. Biz çalışmamızda Saat Kulesi ile Seyrantepe arasında kalan mesafe de tamamlanmak üzere sadece bir halatı kaldı. Halatında özel donanımlı bir helikopter tarafından çekilmesi gerekiyor. Onun da rüzgar ve sıcaklık seviyesinin uygun hava koşuluna ulaştığı zaman gelebiliyor. Kısa zamanda o da tamamlanacak, yalnız tamamlandığı andan itibaren 5 ayda deneme süresi var. Özel lisanslı bir firma geliyor kum çuvallarını koyarak test ediyor. En son kararı vermeden de hiçbir vatandaşımızı bindirmiyorlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi teleferik attığımızda bu kültürel dokunun izlenmesi turizmin bu bölgede hızlandırılması bakımından gerçekten bu bölgeye hız katacak bir projedir. Yalnız şunu söyleyeyim şurada bir bazen duyum alıyorum. Diyorlar ki silueti bozuyor değerli kardeşlerim bunu bilmeyenler konuşuyor” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın her yerinde bu şekilde teleferik ve hafif raylı sistemler tarihi kentler ile buluşmuştur”

Teleferik ve yaylı sistemlerin önemine dikkat çeken Başkan Babaş, “Burada yaptığımız teleferik ayakları demirlerin birbirine bağlanmasıyla oluşuyor. Demontaj bir sistem yani sökülüp takılabilen bir sistem. Kalıcı bir sistem değil o nedenle de herhangi bir suretle problemi yok. Çünkü koruma kurulu buna 3 defa karar veriyor. Eğer kalıcı sabit bir şey olsa zaten ne biz yaparız ne de yapılmasına izin verirler. Bunu da buradan anlatmak istiyorum. İstediğiniz zaman cıvatalarını buradan alma imkanımız var. Dünyanın her yerinde bu şekilde teleferik ve hafif raylı sistemler tarihi kentler ile buluşmuştur. Gittiyseniz bilirsiniz Barcelona'da vardır, Paris'te vardır, Londra'da vardır, Tokyo'da vardır. Yine biz Eski Kastamonu'da özellikle Kasaplar Çarşısını Aşirefendi Hanını, Osmanlı Sarayına yine mahkeme altı dediğimiz bölgede. Tabakoğlu karşındaki lonca sistemini daha önceden planlanmış ve projelendirmesi onların da kısa zamanda yapılmasını bu planlarımızı içerisine dahil ettik” diye konuştu.